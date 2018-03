Tre juniorklubber bliver nedlagt

I den nye skolestruktur, der blev vedtaget sidste år, blev det også besluttet at lave nogle besparelser, og én af disse var, at alle klubber, hvor under 12 børn eller under 20 procent af de potentielle børn møder ind i klubben, ville blive nedlagt. Det er den beslutning, der nu er blevet udmøntet. På ingen af de tre skoler møder mindst en femtedel af børnene ind i klubben.

På Brorsonskolen mødte 20 ud af 225 børn op i juniorklubben. Det svarer til 8,8 procent.På Sct. Jacobi Skole mødte 12 ud af 113 børn op i juniorklubben. Det svarer til 10,2 procent. På Starup Skole mødte 10 ud af 52 børn op i juniorklubben. Det svarer til 18,3 procent. Fremmødet i de tre klubber er per 5. september 2017, og det bygger på det gennemsnitlige antal børn i klubben i én uge. Fremmødet i én uge omkring september 2018 afgør, om flere klubber skal nedlægges.

Årlige lukninger

Samtidig med lukningen af de tre klubber er det også besluttet, at hvert år skal de klubber, der ikke lever op til kravene, lukkes fra og med det kommende skoleår.

I forliget blev det besluttet, at klublukninger skulle give et rationale på 1,5 millioner kroner. Lukningen af de tre juniorklubber samt klubben på tidligere Billum Skole, der også er lukket, giver kun et rationale på 800.000 kroner. Det er uvist, om politikerne når de forventede besparelser i de kommende år, hvis der skal lukkes flere klubber. Hvis klubberne holder medlemstallet oppe, så bliver besparelsen ikke nået.

Hvordan vil I forholde jer til det? Skal der så spares på alle juniorklubber generelt?

- Det har vi ikke forholdt os til endnu, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Man må forvente, at skolerne gør en indsats for at holde tallet oppe de kommende år...

- Ja, det kan vi sådan set kun håbe på. Det er jo i bund og grund ærgerligt, at vi må lukke nogle, men det kan blive for småt.