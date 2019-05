Tre generationer var med i Varde Sommerspil på én gang

Ægteparret Jytte Ulbæk Andersen og Flemming Andersen har en lang historie sammen i 7-kanten. På et tidspunkt kunne familien prale med, at hele tre generationer var engageret i sommerspillet på én gang.

- Ja, det var helt tilbage i 1986, hvor jeg spillede nissemor i Nøddebo Præstegård, fortæller hun. Inden da havde hun spillet teater i revyen Sand i Øjet i Oksbøl og i Løverevyen, som Varde Idrætsforening stod for. Flemming var også med i arbejdet omkring Løverevyerne, og det var helt naturligt, at han fulgte med ind i 7-kanten. Det skete i 1987.

I årenes løb har Jytte stået på scenen i 14 sommerspil, ligesom hun har lagt kræfter i Sommerspiludvalget. På et tidspunkt kunne familien prale med, at hele tre generationer var engageret i sommerspillet på én gang. Flemmings mor, Mary Andersen, syede nemlig kostumer, og sønnen, Jesper Ulbæk Andersen, spillede en af de efterhånden mange roller, han har haft i sommerspillet. I år er han Buffalo Bill i Annie Get Your Gun.

- 7-kantens forestillinger om vinteren vægter jeg også højt, sommerspil og teater om vinteren er to forskellige sider af samme sag. Vinterforestillingerne er noget mere intense, hvor sommerspillet er mere folkeligt, siger Jytte Ulbæk Andersen.

Hun har en fortid som biblioteksassistent med skolebibliotekerne som arbejdsfelt, mens hendes mand var idrætsinspektør og leder af Idræts- og Fritidssamvirket i Varde.