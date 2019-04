Varde/Korskro: I et papir har Vejdirektoratet omtalt punktvise forbedringer af Hovedvej 11 som et "hovedforslag" og en opgradering af vejen til 2+1-vej som et "alternativ". JydskeVestkysten har derfor gerne villet høre transportminister Ole Birk Olesen (LA), hvorfor der er afsat penge til den dyre løsning til 400 millioner kroner. Via en pressemedarbejder har han sendt følgende svar:

- Vejdirektoratet har undersøgt forskellige løsningsmuligheder afhængig af, hvor mange penge der er til rådighed. Der er ikke nogen anbefaling af, hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig.

- Da anlægsoverslaget skal konkretiseres i en kommende VVM (red. miljøkonsekvensrapport), er der indtil videre afsat en ramme til forbedringer på strækningen. Ved at afsætte 400 millioner kroner lægger vi os således ikke fast på en konkret løsning, men sikrer rammerne til et bredere spektrum af muligheder for kapacitetsforbedringer på strækningen.

Med andre ord er alle muligheder altså i spil, også billigere alternativer.