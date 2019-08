Varde: En 58-årig mand fra det nordlige Varde kørte mellem to traktorer på Varde Landevej i østlig retning. Han skulle dreje venstre af Karlsgårde Søvej, men i dét, han drejer, har en bilist bag ham sat sig for at overhale de to traktorer og det ender i en kollision mellem de to personbiler. Den anden bilist er 52 år og fra Esbjerg-området. Ingen kom til skade ved ulykken.