Trafikken får flere til at gøre indsigelse mod nyt varehus i Blåvand

Selv foreslår hun byrådet at lede trafikken via Sandtoftevej, Øster Hedevej, Grønnevej til Hvidbjerg Strandvej.

Et flertal på seks mod en i plan og teknik indstiller planerne til endelig vedtagelse i Varde Byråd. Imod er de konservatives Niels Christiansen, som deler samme bekymring som mange borgere. Nemlig at infrastrukturen skal være på plads, inden der tillades nye byggerier. I alt har 21 bemærkninger til planerne. Blandt andre Mariane Holm fra Blåvand, som også var stridskvinden på Hafnia-grunden.

En ny og lidt mindre storm mod et kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør, at den tyske kæde Kaufhaus Martin Stolz kan bygge et varehus på 3.000 kvadratmeter på hjørnet af Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej. Ved siden af vil Kvickly Varde, der har ejet grunden i mange år, bygge en ny Fakta-butik.

Blåvand: Knap har bølgerne i Blåvand lagt sig efter stormen mod det planlagte hotelbyggeri på Hafnia-grunden, som et flertal i Varde Byråd vedtog, førend der har dannet sig et nyt lavtryk.

Ringvej

Niels Christiansen har som udgangspunkt ikke noget mod planerne. Men også han finder, at det sker i en forkert rækkefølge. Trafikafviklingen er for ham et kardinalpunkt.

- Med den ny udviklingsplan for Blåvand vil det i min optik være klogt at kigge på infrastrukturen først, siger Niels Christiansen.

Den er Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, til dels med på. Men han vil ikke udsætte planerne.

- Vi skal have gjort noget. Men afgørende er det, hvor mange penge byrådet vil sætte af til en trafikløsning, siger Preben Friis-Hauge.

Et beløb, som først vil blive fastlagt i forbindelse med budgetseminariet til september. Preben Friis-Hauge er klar til at vække en vel over 30 år gammel idé: En ringvej nord om byen grænsende op til militærets øvelsesareal med start fra West Coast Minigolf.

- Det er det eneste sted, jeg har fantasi til at forestille mig. Alle gode idéer skal behandles seriøst, siger Preben Friis-Hauge.