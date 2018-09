Træning, sygeplejersker, sundhedsfremme og læger samme sted: Kommunen arbejder på et sundhedshus

Varde: Sygeplejen mangler plads. Træning & Rehabilitering mangler plads. Center for Sundhedsfremme mangler plads. Og læger kommer vi snart for alvor til at mangle - særligt i Varde by.

Nu har politikerne nikket ja til, at kommunen forsøger at løse alle fire problemer på én gang ved at få etableret et sundhedshus, der også indeholder et lægehus. Da de forskellige enheder alle arbejder med sundhed, kan der desuden vise sig den fordel, at de fire enheder skal bruge mindre plads ved at være sammen, end hvis de ligger hver for sig, forklarer Tina Agergaard Hansen (DF), der er formand for social og sundhed.

- Målet er et fælles sundhedshus, hvor vi forhåbentlig kan tiltrække nogle flere yngre læger, siger hun.

- Nu skal vi finde ud af, hvad behovet er, og hvad man tænker, at et sådant hus kan indeholde.