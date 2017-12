Træner måtte forlade klubben: Nu trækker spillerne sig fra 2. division

- Efter nogle dages overvejelse meddelte jeg klubben, at jeg så heller ikke ville fortsætte frem til april. Jeg kan jo ikke være der, hvis der er mistillid, og jeg bruger trods alt 20 - 30 timer om ugen på jobbet, siger Jens Ole Mathiesen, som også driver et firma, som handler med lastbiler.

- Min kontrakt udløber i april ved sæsonafslutningen. Jeg fik ved et møde med hovedbestyrelsen i Ansager Idrætsforening, som Sif/Ansager hører under, at vide, at der ikke er tillid til mig som træner, og at jeg ikke ville få min kontrakt forlænget. Jeg blev oplyst, at en overvejende del af spillertruppen ikke ønskede, at jeg skulle fortsætte. Men jeg har ikke hørt det fra spillerne selv.

Anfører uforstående over for beslutning

Anfører Camilla Tradsborg, som i håndboldkredse også er kendt under sit pigenavn Camilla Holst, oplyser, at spillerne stod meget uforstående over for, at Jens Ole Mathiesen blev "gået" med begrundelsen, at der ikke var tillid til ham i spillertruppen.

- Vi havde i oktober et møde med håndboldudvalget i klubben, hvor træneren ikke var til stede. Her blev der udtalt bred tillid til, at Jens Ole Mathiesen skulle fortsætte som træner, siger Camilla Tradsborg.

Det var midt i december, at spillerne erfarede, at klubben ville af med træneren, og bestyrelsen skulle have brugt begrundelsen mistillid blandt spillerne. Det er der ikke belæg for, vurderer hun.

- Vi spillere havde et møde onsdag , og der besluttede vi, at vi alle trækker os på grund af sagsforløbet med Jens Ole Mathiesen, siger Camilla Tradsborg.

Camilla Tradsborg er 25 år og bor i Ølgod. Hun ser nu, om hun kan finde en ny klub.