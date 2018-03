Trækfærgen forliste: Nu arbejdes det på en bro over Varde Å ved ladepladsen

Det er her ved den historiske Janderup Ladeplads, at der arbejdes på at få opført en bro. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Udviklingsrådet for Varde Opland arbejder på at få bygget en bro over Varde Å ved Janderup Ladeplads.

Janderup/Alslev: For år tilbage stod rådgivende ingeniør Flemming Davidsen fra Janderup sammen med Nationalpark Vadehavet om et idéprojekt med en trækfærge over Varde Å. Nationalpark Vadehavet fandt idéen så god, at den gav 100.000 kroner til forprojektet, der også omhandlede en renovering af Janderup Mejeri og et nyt kajanlæg ved Janderup Ladeplads. Men trækfærgen forliste i lokalt fnidder og samarbejdsproblemer. Men selve idéen om at forbinde Janderup og Alslev er ikke forlist. For det var hovedtanken bag trækfærgen ved Janderup Ladeplads, hvor man helt op til 1964 kunne blive fragtet over Varde Å, som nok snarere er en flod. Lokalrådet for Varde Opland har taget idéen op, fortæller udviklingsrådsformand Walther Bech Sørensen. - Vi arbejder i stedet på en bro. Det ville være kanon, siger Walter Bech Sørensen. Han fortæller, at frihøjden skal være den samme som ved broen ved Tarphage og broen ved Nordre Boulevard.

