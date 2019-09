Træer fra 1883 skal fældes

Omkring 20 af de smukke bøgetræer ved Varde Museum og minibyen skal fældes. De er simpelthen blevet for gamle.

Varde: Om et par uger går afdelingen Park i Varde Kommune i gang med at fælde omkring 20 gamle træer i Arnbjerg. Det er de træer, der står på parkeringspladsen fra Lundvej ned mod Varde Miniby.

- Det er ikke for sjov, det er rettidig omhu på grund af træernes alder, siger Preben Nielsen, distriktschef i Park Vest i Varde Kommune og oplyser, at træerne er cirka 136 år gamle, da de fleste er plantet i 1883.

Går man forbi området, kan man se, at nogle af træerne er markeret med et kryds, det er de træer, der skal fældes. Enkelte træer er markeret med et nummer - det er de træer, man holder ekstra øje med fremover.