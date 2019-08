Tove Nielsen vinder sommerkonkurrencen - for anden gang

Ølgod: Tove Nielsen er forundret. I køkkenet sidder ikke kun samleveren, Tage Ølgaard, men også barnebarnet, Allan Nielsen, sammen med sin hustru, Anette Nielsen, og de to oldebørn, Emil på halvandet år og Kristian på tre et halvt år.

Barnebarn hjalp avisen

Det er lige netop det, der er tilfældet. Tove Nielsen har vundet hovedpræmien i årets sommerkonkurrencen, som i år var lavet i et samarbejde mellem NaturKulturVarde og JydskeVestkysten Varde. Derfor overrækker Claus Skov et gavekort på 8000 kroner til Hr. Skovs delikatesseunivers og café i Blåvand til Tove Nielsen.

Det skulle være en overraskelse, og det var derfor, at Allan Nielsen og familien havde inviteret sig på kaffe. De var gået i ledtog med JydskeVestkysten Varde for at sikre, at Tove Nielsen og Tage Ølgaard var hjemme, når Tove skulle have sin præmie.

Som en slags tak går der heller ikke længe, før Tove Nielsen har inviteret Allan og Anette med ud at spise hos Hr. Skov.