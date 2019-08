Torben Lehmann har svært ved at acceptere sin alder: Festivalstifter fylder 60 år

Varde: 2. august fylder Torben Lehmann, Varde, 60 år. Det har han svært ved at acceptere, for indeni føler han sig som en 27-årig.

I Varde er han især kendt som formanden for Open Air. Det er en musikfestival, som han selv var med til at stifte for over 40 år siden. Dengang startede det som en amatørmusikfestival for nogle få unge bands, der manglede et sted at spille musik.

Torben Lehmann er en af dem, der har spillet flest gange på Open Air, men da Open Air nu stort set kun har professionelle bands, så spiller hans band - The Glam - her ikke længere. I år spillede The Glam dog til torsdagskoncerten for det modne publikum.

Nu nærmer det sig, at Open Air skal have en ny formand.

- Der kommer et tidspunkt, hvor der skal noget nyt og friskt til, og det fortjener Open Air også. Men det er svært at acceptere. Det føles som om mit hoved og min krop ikke følges ad, og kroppen er ældre, griner han.