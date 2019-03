Tørketrængt mælkebonde: - Vi er ved at løbe tør for foder

Outrup: Mælkeproducent Kjartan Poulsen fra Vittarp ved Outrup håber på, at foråret fra nu bliver varmt. For de 900 økologiske malkekøer kommer efter alt at dømme tidligere på græs i år end normalt.

- Vi mangler foder efter sommerens tørke, siger Kjartan Poulsen, som ikke alene er en af de store mælkeproducenter i Danmark. Han er også formand for Landsforeningen Danske Mælkeproducenter, som har cirka 1400 medlemmer.

Der var ellers berammet en dato for, hvornår køerne første gang skulle på græs i år. Det er den 15. april. Her var planen, at de økologiske køer skulle "danse" ud på marken under overværelse af publikum. Men arrangementet bliver næppe det samme, nu da køerne kommer på græs tidligere. Det sker i løbet af de kommende få dage, vurderer Kjartan Poulsen