Tømrerne sveder i solen: Arbejdet er til glæde for landsbyens udvikling

Nu er der snart nyt tag på Natur-Huset. Det skal sætte endnu mere gang i udviklingen i Starup-Tofterup.

Starup-Tofterup: Om en uges tid er der lagt nyt tag på den gamle brugsforening i Starup-Tofterup. Dermed er første del af arbejdet med at omdanne den tidligere brugs til Natur-Huset på plads. Tømrerne i det lokale firma, Rasmus Scherfig, har brugt en del af sommeren til at lægge det nye tag, som altså snart er færdigt. Natur-Huset skal skabe vækst i landsbyen. Lia de Sain er med i bestyrelsen for Natur-Huset, og hun oplyser, at det endnu ikke er vedtaget, hvilken aktivitet i huset der som den første skal åbne. Men planen er, at de forskellige aktiviteter skal åbne forskudt. - Det er den gamle brugsbygning, der nu lægges et tag over, siger Lia de Sain.

Forbillede vest for Vejle Det var efter forbillede fra Vandel mellem Billund og Vejle, at brugsen i Starup-Tofterup blev flyttet ud til hovedvejen.Det har givet en stor fremgang i omsætningen at placere bygningen ved trafikken.

Kontorer til iværksættere Der er også en nyere tilbygning, som ikke er omfattet af det nye tag. I første omgang er det den gamle brugsbygning, der skal indrettes. - Vore planer er at indrette endnu en lejlighed i den gamle brugsbygning. Der er én lejlighed i forvejen. Det er også planen, at der skal være et rum til naturformidling og et motionsrum, siger Lia de Sain. Der skal også indrettes nogle kontorer, som kan bruges af lokale iværksættere - lidt som PowerTower på Titan i Varde.