Tømrermesterens nye kompagnon blev skrevet op til læreplads da han var et halvt år

Kim Fyhn har 25 års jubilæum som tømrermester i Agerbæk. Samtidig med jubilæet markerer han, at han har taget Jeppe Rasksen, 25 år, ind som kompagnon i firmaet.

Agerbæk: Når tømrermester Kim Fyhn markerer virksomhedens 25 års jubilæum 11. januar, præsenterer han samtidig sin nye kompagnon - som der knytter sig en ganske særlig historie til.

Kim Fyhn begyndte som selvstændig tømrer i Agerbæk 10. januar 1994, hvor han var 23 år og bestemt ikke havde nogen planer om at ansætte andre. En reception skulle der dog til, og her spurgte en af gæsterne, om han ikke kunne få sin søn, Jeppe, skrevet op til en læreplads. Drengen var et halvt år gammel.

Som tiden gik, kom han faktisk i lære hos Kim Fyhn - og det er den nu 25-årige Jeppe Rasksen, der er indtrådt i firmaet som Kim Fyhns kompagnon.