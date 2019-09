Tømrerfirma går konkurs, selv om der kun er lille gæld

Varde: Tømrerfirmaet Porsgaard i Varde er under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Grunden er ikke alene dårlig økonomi, for den er egentlig nogenlunde.

Men Tømrerfirmaet Porsgaard ApS er et selskab, som ikke har anmeldt en ledelse til Erhvervsstyrelsen, og som derfor skal opløses. Ledelsen har tidligere meddelt Erhvervsstyrelsen, at den fratrådte. Når der så ikke kommer en ny ledelse inden for en bestemt frist, så skal selskabet tvangsopløses, oplyser advokat Søren Dueholm, Varde.

Skifteretten har udpeget advokat Søren Dueholm som såkaldt likvidator, og han oplyser, at tømrerfirmaet er insolvent, og at det er derfor, at selskabet er under konkursbehandling i forbindelse med opløsningen.

Insolvens betyder, at der er en negativ egenkapital.