Janderup/Oksbøl: Der var mandag aften indbrud i to villaer i den vestlige del af Varde Kommune.

I Janderup skete det mellem klokken 16.00 og klokken 19.00. Her blev et vindue til et badeværelse brudt op. Der er ikke stjålet noget og kun rodet i en skuffe i det pågældende badeværelse.

I Kirkegade i Oksbøl var der også indbrud. Det skete mellem klokken 18.30 og 20.30. Her blev der blandet andet stjålet mobiltelefon og mønter. Indbruddet foregik via vinduet til et soveværelse.