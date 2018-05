To uheld på samme eftermiddag: Bilister slap nådigt fra kørsel i forkert vejbane

Nørre Nebel/Billum: Når biler kører mod hinanden i høj fart, er det utroligt farligt, men heldigvis kom ingen, ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi, alvorligt til skade ved to færdselsuheld, der begge skete onsdag eftermiddag.

Det første uheld skete lidt efter klokken 14, hvor en 52-årig mand fra Esbjerg kørte mod syd på Nymindegabvej. Han begyndte at slingre og endte i modsatte vejbane. Her var en 60-årig mand fra Varde på vej mod nord, og han nåede at undvige lidt, så bilerne kun ramte hinanden i siden. Den 60-årige blev kørt på sygehuset, men havde ingen større skader. Den 52-årige slap helt uden men, og han kunne fortælle, at han var blevet træt, og at han formentlig var faldet i søvn, da han endte i modsatte vejbane.

Det andet uheld skete lidt efter klokken 17 ved Tarphagebroen. Også her var en bilist endt i den forkerte vejbane, og også her kom kun den ene bilist lettere til skade. I knap en time var vejen spærret i begge retninger.