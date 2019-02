To store rejsegilder med en måneds mellemrum

Fire kranse markerede rejsegildet på Enghavevej, hvor godt 100 nysgerrige borgere var mødt op for at tage det meget omtalte byggeri i nærmere øjesyn. Foto: Malene Wonsbek

Med Varde Bolig Administration som udlejere får 62 familier i år splinternyt tag over hovedet. Fredag var der rejsegilde på Enghavevej, og om godt en måned gælder det byggeriet på Vestervold 2.

Varde: Fredag var der rejsegilde på Varde Bolig Aministrations store byggeri på Enghavevej. Om præcis en måned, fredag den 8. marts, er der rejsegilde igen, for Varde Bolig Administrations byggeri ved Slotsgade - og 2019 bliver i det hele taget et festligt år for boligforeningen, der med 1200 lejeboliger er kommunens største almene boligorganisation. - I det daglige bruger vi forkortelsen VBA, og internt står det for verdens bedste arbejdsplads, siger organisationens direktør, Heidi Nielsen, med et overbevisende smil. Lige nu bygger VBA tre steder i midtbyen. På den gamle Opelgrund Enghavevej 2, på Vestervold 2 ned mod Slotsgade - og på Vestervold 1 ved den offentlige parkeringsplads bag Musik- og Billedskolen. - Det giver lidt forvirring, at byggeriet, der ligger ud til Slotsgade, også har adressen Vestervold, men det skal folk nok få lært, siger Heidi Nielsen, der glæder sig over, at de nye projekter er med til at reducere ventelisterne til lejeboliger i Varde.

Få tag over hovedet



Vestervold 2 A-B (ved Kong Svends Plads):



12 lejligheder fra 98-109 kvadratmeter, hvoraf flere af lejlighederne opføres i forskudte planer. Forventet indflytning i midten af oktober.



Rejsegilde fredag den 8. marts fra klokken 11-13



Enghavevej 2 A-G (den gamle Opelgrund):



38 lejligheder i forskellige typer og størrelser fra 95 til 114 kvadratmeter. Forventet indflytning i november.



Yderligere information og ventelister på Vestervold 1 B-D:33 ungdomsboliger ombygges til 12 familieboliger i størrelserne 70 - 105,4 kvadratmeter. Forventet indflytning midt i maj.Vestervold 2 A-B (ved Kong Svends Plads):12 lejligheder fra 98-109 kvadratmeter, hvoraf flere af lejlighederne opføres i forskudte planer. Forventet indflytning i midten af oktober.Rejsegilde fredag den 8. marts fra klokken 11-13Enghavevej 2 A-G (den gamle Opelgrund):38 lejligheder i forskellige typer og størrelser fra 95 til 114 kvadratmeter. Forventet indflytning i november.Yderligere information og ventelister på www.vardebolig.dk

Foto: Foto: Malene Wonsbek Byggeriet på Enghavevej har været genstand for meget snak og endnu flere meninger. Ved rejsegildet var der ogsåmulighed for at gå indenfor i byggeriet. Foto: Malene Wonsbek

Mangel på lejligheder - I flere år har vi manglet lejligheder. Jeg ved ikke hvorfor, men kan kun gætte på, at folk måske ønsker at være mere mobile. Måske er der flere i 60+ alderen, der sælger deres hus og flytter i lejlighed for at få frigjort penge til andre formål. Vi oplever den største efterspørgsel på lejligheder med tre og fire værelser, fortæller Heidi Nielsen. I en almen boligorganisation må der ikke være overskud. Hver udlejningsafdeling kører 100 procent selvstændig uafhængig af de andre. Så VBA har ofte gang i flere renoverings- og ombygningsprojekter. 2019 er ingen undtagelse.

Fredag den 8. marts er der rejsegilde på byggeriet, der ligger ud til Slotsgade, men får adressen Vestervold 2 A-B. Foto: Malene Wonsbek

Renoveringer i 2019 - Vi håber på at komme i gang med en gennemgribende renovering af lejlighederne på Dr. Thorsensvej, Kalkovnsvej og Ebbe Brydesvej. Desuden har vi afsat otte millioner kroner til udskiftning af tage på lejligheder i både Ansager, Fåborg og Varde, fortæller Heidi Nielsen, der i år også søger kommunen om tilsagn til grundkapital for at kunne bygge nyt i Alslev og Oksbøl. - Vi ser et stort potentiale i begge byer, der også ligger godt for pendlere, der arbejder i Esbjerg. I begge oplandsbyer er der mangel på lejeboliger. Vi søgte sidste år og fik afslag. I år håber vi på at få tilsagn om at kunne bygge 20 nye lejeboliger begge steder, fortæller Heidi Nielsen.

Foto: Foto: Malene Wonsbek I byggeriet på Vestervold 1 er det Kasper Sørensen og hans kolleger fra Scan-El i Varde, der er i fuld gang. Men alt forløber eftetr planen, siger Kasper til direktøren for VBA, Heidi Nielsen. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Udsigten fra én af lejlighederne på Vestervold 2, der ligger ud til Slotsgade. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Godt pakket ind satte tømrer Magnus Aunbøl de traditionelle rejse-gilde-kranse på byggeriets top. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek - Det er godt nok højt, sagde Thomas Thomsen (tv). - Her vil jeg godt bo. Det er et pænt byggeri og har en attraktiv beliggenhed, kommenterede Claus-Peter Aanum (midten) - Jeg vil helst bo ved jorden, så det er ikke noget for mig, lød kommentaren fra Bent Kristensen. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Viceborgmester Anders Linde (V) åbnede rejsegildet med en lille tale omkring byggeriets historik. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Udsigten fra øverste etage i byggeriet Vesterrvold 2 ved Kong Svends Plads. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Fire kranse markerede rejsegildet på Enghavevej, hvor en stor flok nysgerrige borgere var mødt op for at tage det meget omtalte byggeri i nærmere øjesyn. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Selvom 2019 bliver et festligt år for VBA, så er det dog i anledning af Heidi Nielsens fødselsdag, at der er flag på skrivebordet. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Varde Bolig Administration regner med, at de 38 lejligheder er klar til indflytning i november. Interessen for byggeriet er stor, og mange er allerde skrevet på venteliste. Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Fredag den 8. marts fra klokken 11-13 er der rejsegilde på VBA's byggeri, Vestervold 2, ved Kong Svends Plads. Her står Heidi Nielsen sammen med Kian Pedersen, der er byggeleder for Riis og Pedersen.- Vi skal nok blive klar, lover Kian Foto: Malene Wonsbek

Foto: Foto: Malene Wonsbek Dejlig åudsigt fra en af de øverste lejligheder på Vestervold 2. Foto: Malene Wonsbek