Henne: Et indbrud i en beboelse på Strandvejen i Henne søndag gav desværre et stort udbytte. Der blev blandt andet stjålet to store ravklumper fra beboeren - en 76-årig mand.

Begge de stjålne klumper er på cirka 250 gram.

Der blev også stjålet en større mængde keramik af mærket Kongeligt Porcelæn og der blev stjålet smykker.

Indbruddet fandt sted mellem klokken 10.30 og klokken 17.20 søndag.