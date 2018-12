Varde: To bilister, begge mænd, blev i lørdag/søndagsdøgnet standset for at køre bil i påvirket tilstand.

På Østervold i Varde blev en 18-årig mand fra Esbjerg søndag klokken 05.30 sigtet for spritkørsel

Lørdag klokken 17.45 blev en 38-årig mand fra Varde sigtet for at køre under indflydelse af euforiserende stoffer. Desuden har han intet kørekort.