To mænd kræves fængslet for hjemmerøveri: De truede 19-årig kvinde til at blive liggende

Varde: Klokken 03.15 natten til onsdag knuste to mænd en rude og kravlede ind i en lejlighed i Storegade i Varde. Her sov beboeren, en 19-årig kvinde. Men hun vågnede, da de to mænd på 18 og 20 år trængte ind i hendes lejlighed på den særdeles støjende måde.

Kvinden blev beordret til at blive liggende i sengen, mens hendes tøjskab blev tømt.

Derpå forsvandt mændene, men det lykkedes altså for politiet at få dem anholdt.

De fremstilles for en dommer ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling. Politiet har sigtet dem for hjemmerøveri.

De to er begge fra Assens, og de er begge danske statsborgere.

