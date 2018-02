To litauere anholdt: Politiet fandt tyvekoster i dynebetræk

Varde: To litauiske mænd på henholdsvis 25 og 28 år blev natten til lørdag anholdt og sigtet for indbrud.

Politiet fik natten til lørdag melding om et indbrud og et indbrudsforsøg på Sletten i Varde og sendte en hundepatrulje til stedet. Betjentene traf de to litauere, som virkede mistænkelige.

Det viste sig så, at de havde forskellige effekter i bilen, som styrkede mistanken, og videoovervågning fra det ene gerningssted gav yderligere næring til mistanken mod de to mænd.

- I området fandt vi et dynebetræk med tyvekoster, vi fandt sålaftryk, og så fandt vi også ud af, at den 28-årige var eftersøgt for indbrud på Sjælland. Så det hele passede meget godt sammen, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær.

De to litauere blev taget med i arresten.