To kolleger lokket med af en tredje - som sprang fra

Silje Simonsen og Carina Busk er i trafikgule veste lørdag. I fem timer er de kontrollører, der tjekker armbånd og at ingen har mad eller drikke med ind.

De er helt nye i rollen, og den kollega på Varde Kommune, der fik lokket dem med, sprang selv fra i sidste øjeblik.

Det er de nu slet ikke bitre over. De hygger sig.

- Open Air symboliserer noget godt. Sammenhold, man møder op og møder folk, man ikke har set i mange år. Det er noget, alle har set frem til og alle er glade, siger Silje Simonsen.

Indtil for nogle år siden var hun altid til Open Air. De senere år har hun ikke været med. Hun har blandt andet fået travlt med sit hjælpearbejde i "Helping Uganda By Silje Simonsen". Det begyndte hun med i 2013 og har arbejdet dobbeltjob for at have penge at hjælpe med.

Carina Busk var også altid til Open Air som ung. Men, så flyttede hun til Esbjerg, og så blev det Owen Luft i stedet for.

- Man kan jo ikke det hele, siger hun.

I år ser det dog ud til at de kan. Både hun og Silje.