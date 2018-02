To forsøg på indbrud: Koben var klemt ind

Alslev/Varde: Der var lørdag et forsøg på indbrud i en villa på Tulipanvej i Alslev. Der er blå afsmitning fra et koben, som skulle bruges til at bryde villaen op. Men indbruddet er tilsyneladende blevet forstyrret af et eller andet, for det er ikke lykkedes at skaffe sig adgang til villaen.

Der var ligeledes forsøg på indbrud i en villa på Nøddelunden i det sydlige Varde. Det er sket fra lørdag til lørdag - altså i løbet af vinterferien - uge 7. Her er der brækmærker efter en skruetrækker, og en lås er forsøgt ødelagt.