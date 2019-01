To fluer med ét ministersmæk: Tørnæs så prestigeprojekter

Ulla Tørnæs var på onsdagens rundtur ledsaget af direktør for Vardemuseerne, Claus Jensen, formand for Kultur- og Fritid, Mads Sørensen, og leder af Tirpitz, Helle Ølgaard.

- I en tid, hvor det europæiske samarbejde er udfordret på mange områder, mest aktuelt selvfølgelig af Brexit, er et initiativ som det kommende flygtningemuseum vigtig. Blandt andet derfor valgte regeringen også, på Finansloven for 2019, at afsætte 10 millioner kroner til etableringen af det kommende flygtningemuseum. Jeg glæder mig meget til at følge det videre arbejde med etableringen, sagde ministeren.

Oksbøl/Blåvand: Det kommende flygtningemuseum fortæller en vigtig og aktuel historie. Blandt andet derfor besluttede Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde, at besøge både det kommende flygtningemuseum i Oksbøl og Tirpitz i Blåvand.

God eksponering

- Ministeren rettede selv henvendelse vedrørende besøget, og det har stor betydning for os, at folketingets medlemmer og ministre viser interesse for området og vore projekter. Lige nu arbejder vi stadig med fundraising til flygtningemuseet. Vi har 31 millioner kroner, når vi får endnu 20 millioner på kontoen, går vi i gang med at bygge museet, fortæller Claus Jensen, der oplyser, at det var første gang Ulla Tørnæs besøgte Tirpitz.

- Det var første, men bestemt ikke sidste gang jeg besøgte Tirpitz. Museet er arkitektur og historieformidling i verdensklasse. Samtidig er Tirpitz som turistattraktion med til skabe jobs og vækst og spiller dermed også en vigtig rolle for hele den sydvestjyske turistsektor, lød ministerens kommentar.