To færdselsuheld på et halvt døgn ved Varde

Mejls/Toftnæs: På lidt over et halvt døgn har der været to mindre færdselsuheld tæt på Varde by.

Det første sker onsdag klokken 15.14 på Ringkøbingvej nord for Varde og tæt på Mejls. To biler kører mod nord. I den forreste bil sidder en 20-årig mand fra Varde, og han blinker mod højre for at dreje ind på Mejlsvej og sænker farten til cirka 30 kilometer i timer. Bagfra kommer en 76-årig kvinde fra Esbjerg, der kører op i den forreste bil med 75-80 kilometer i timen. Der er ringe materiel skade og umiddelbart ingen personskade.

Torsdag klokken 4.42 er det syd for Varde, at det går galt. En 40-årig mand fra Nørresundby kommer kørende mod syd på Nordre Boulevard. Vejen ender i en rundkørsel ved landsbyen Toftnæs, og i denne rundkørsel mister manden kontrollen over bilen, kører af vejen og ind i en jordvold. Der er ringe materiel skade. Manden bliver kørt på sygehuset til en kontrol, men umiddelbart er der heller ikke den store personskade.