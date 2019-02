Varde: Politiet har fået en anmeldelse om, at to drenge søndag cirka klokken 18.15 stjal cykler på banegården og cyklede i retning mod Storegade. Drengene er ikke fundet, og politiet kan ikke se, om cyklerne er meldt stjålne. De to drenge så ud til at være cirka 14 år gamle, og de er formentlig danskere.