To designerstole stjålet - men det var kopier

Houstrup/Blåvand: Der er stjålet to stole af mærket "Svanen" fra et sommerhus på Guldvangen i Houstrup i Nørre Nebel. Eller rettere sagt: Der er tale om to røde kopier af Svanen, der er forsvundet fra sommerhuset.

Der var indbrud fra lørdag klokken 10.00 til mandag klokken 13.45.

Der blev også anmeldt et indbrud i et sommerhus i Blåvand mandag. Det er begået i en periode på 12 dage. Her er der stjålet seks designerstole - Y-stole - og de var ægte nok.