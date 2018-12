To dages juleomsætning stjålet ved indbrud i genbrugsbutik

Nordenskov: Når et stykke børnetøj koster et sted mellem 10 og 15 kroner, og en damebluse typisk koster 35 kroner, så skal der altså sælges meget for at komme op på en omsætning på 2000 kroner.

Ved et indbrud begået i perioden fra lørdagen før jul til og med 2. juledag ved middagstid er beholdningen af mønter forsvundet fra Røde Kors' genbrugsbutik på Heagervej i Nordenskov øst for Varde. Der er tale om et beløb på 2000 kroner. Det lyder måske ikke af så meget, men ...

- Der er tale om to dages omsætning op til jul, siger Tinne Bjørnskov-Kristensen, der arbejder som frivillig leder i butikken.

Formålet med butikken er nemlig ikke kun at tjene penge til Røde Kors. Den skal også være et sted, hvor mennesker med små midler kan få tøj.