Varde: En pige på 12 år og en dreng på 13 år blev torsdag klokken 21.07 taget for butikstyveri i Føtex i Varde. Politiet blev tilkaldt.

Der blev sørget for, at de to børn, begge fra Varde, blev hentet af hver deres forældre. De sigtes ikke på grund af deres alder.