Varde: Der blev mandag aften målt hastighed på Esbjergvej rute 12 syd for Varde. Her overtrådte to bilister hastighedsgrænsen på 80 km/t i en grad, så de får et klip i kørekortet.

En 57-årig mand fra Varde kørte 111 km/t og blev standset klokken 19.19. Lidt efter blev en 50-årig mand fra Sønder Vium standset med 112 km/t. Begge bilister har erkendt.