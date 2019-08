To biler stødte frontalt sammen på befærdet turistvej

Billum: Søndag eftermiddag fra klokken 14.13 var Tarphagevej lukket i en times tid efter et voldsomt færdselsuheld. Det skabte lange køer helt ud til Tarphagebroen over Varde Å. Vejen er for mange turister vejen til sommerhusområderne langs Vestkysten.

Ved kirken stødte to biler frontalt sammen, hvorefter den ene bil rullede rundt og landede i grøften. Årsagen til færdselsuheldet er ikke klarlagt. De implicerede var en 41-årig kvinde fra Helsingør, mens den anden bil blev ført af en 51-årig mand fra Oksbøl. Ifølge politiet kom ingen noget alvorligt til. libra