To biler i voldsomt sammenstød ved Lundvej

Varde: Lørdag klokken 12.20 stødte en varebil og en personbil sammen i krydset ved Lundvej og Nordre Boulevard i Varde. Part et kom kørende i sin bil ad Nordre Boulevard for at dreje til venstre ad Lundvej, og bilisten kørte i den forbindelse ud foran varebilen i den tro, at vedkommende ville dreje til højre. Varebilen kørte ind i siden på bilen med stor kraft, så hele siden på bilen blev trykket ind. Der er dermed tale om en vigepligtsforseelse.

Sammenstødet medførte en del materiel skade, men ingen af bilisterne kom ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi noget alvorligt til.