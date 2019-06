Varde: Søndag aften kørte to biler i vandkanten ved Vejers Strand, begge i nordlig retning. Da den ene part, en 55-årig mand fra Brande, foretager et venstresving, mens den anden part, en 33-årig mand fra Blåvand, forsøger at overhale, støder de to biler sammen.

Den 55-årige mand fik en bøde for at køre ind foran den 33-årige, mens den 33-årige blev sigtet for at køre uden kørekort.