Titan styrker sit fodfæste på det globale møllemarked

Med opkøbet af en tysk producent af havmølle-fundamenter får Titan Wind Energy endnu et ben at stå på. Det vil Titan bruge som en mulighed til at ekspandere indenfor offshore vind på det europæiske marked og for at forbedre sin konkurrenceevne i branchen.

Opkøbet er et vigtigt strategisk skridt for Titan Wind Energy, som udvider sin markedsposition med et nyt forretningsområde og derved udvider sin globale produktionskapacitet, erklærer direktør Michael Buus Nielsen.

Vil holde på de gode kunder

- Ambau har spillet en vigtig rolle med at levere fundamenter til offshore vindmøller i Nordsøen og har en ideel placering til den fremtidige efterspørgsel indenfor offshore vind. Med erfaringerne fra offshore produktionen i Cuxhaven og de mange års erfaring fra tårnproduktion i Danmark, vil vi være i stand til at udnytte synergier og know how til at skabe et stærkt set-up for fremtiden, siger Michael Buus Nielsen i en pressemeddelelse:

Ambau i Cuxhaven har hovedsageligt leveret offshore-produkter til de vigtigste aktører på offshore markedet, og Titan vil fortsat sikre det fremtidige samarbejde med nøglekunderne, i de kommende års efterspørgsel på det ekspanderende offshore-marked.

Titan vil benytte overtagelsen som en mulighed til at ekspandere indenfor offshore vind på det europæiske marked og for at forbedre sin konkurrenceevne i branchen.