Tistrups selvejende kunstflagskib Janus bejler til Vardemuseerne

Formanden for Janus Vestjyllands Kunstmuseum har sendt en mail, hvor han skriver, at bestyrelsen har bedt Varde Kommune om at belyse fordele og ulemper ved en fusion mellem Vardemuseerne og Janus Vestjyllands Kunstmuseum.

Mandag har alle medlemmer af Janusforeningen fået en mail fra Tistrup-museets formand, Bent Peter Larsen, hvor han skriver, at en enig bestyrelse har besluttet at bede Varde Kommune om at iværksætte en proces, som skal belyse fordele og ulemper ved en fusion mellem Vardemuseerne og JANUS Vestjyllands Kunstmuseum.

Varde/Tistrup: Tiden med et selvstændigt kunstmuseum i Tistrup lakker måske mod enden. Bestyrelsen på Janus Vestjyllands Kunstmuseum overvejer nemlig at fusionere med Vardemuseerne, der er kendt for Tirpitz samt Frello-udstillingen i Varde.

Ressourcerne er begrænsede

Ifølge mailen er Janus Vestjyllands Kunstmuseum godt rustet til fremtiden på den faglige front.

"Men vi må også erkende, at økonomien er stram og ressourcerne begrænsede. Det betyder blandt andet, at der er opgaver i forhold til formidling og markedsføring, som burde løses, men som vi i dag ikke kan løse. Vi tror på, at en fusion med Vardemuseerne vil tilføre synergi på disse, men også på andre områder. For eksempel vurderer vi, at en blot nogenlunde tilfredsstilende registrering og opbevaring af vores nuværende meget store samling er tæt på at være en uløselig opgave med de til rådighed stående ressourcer."

I mailen står også, at museet har en frygt for, at det kan blive ramt i en kommunal sparerunde. Uden det nuværende kommunale tilskud vil det ikke være muligt at drive huset på det nuværende niveau.