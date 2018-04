Tistrup vandt titlen som Årets Landsby i lodtrækning med Billum

Tistrup/Billum: Årets Landsby 2018 i Varde Kommune måtte findes ved lodtrækning.

Årsagen er, at dommerpanelet, Det Fælles Udviklingsråd, havde stemmelighed mellem Tistrup og Billum.

Derfor måtte hæderstitlen fordeles ved lodtrækning. Der faldt ud til Tistrups fordel.

Billum må derved siges at være blevet en flot nummer to, mens de øvrige tre byer, der var med i kapløbet, var Alslev, Outrup og Sig.

Evnen til at samarbejde var et af de vigtigste argumenter for, at det Tistrup nåede til tops i dommernes vurdering.

Udvælgelsen foregik i Ansager, der blev Årets Landsby sidste år, og blandt argumenterne for Tistrup var borgmester Erik Buhls tale ved indvielsen af byens nyrenoverede anlæg, som netop er renoveret af frivillige fra hele byen.

- Tistrup er en vågen og fremadstræbende by, men væksten og fremdriften kræver samling om fællesopgaver. Indvielsen af det nye anlæg i Tistrup er et smukt eksempel på en sådan fællesopgave, løst helt og holdent ad frivillighedens vej, sagde borgmesteren i den anledning.

Tistrup har de seneste år formået at løse mange store projekter ad frivillighedens vej, ved at hele byen har arbejdet sammen. Tistrup Byskov er et andet eksempel. Men dommerkomiteen lagde også vægt på Tistrups brede foreningsliv og kulturtilbud, som er med til at sikre, at byen har tilbud til mennesker i alle aldre, hvilket er medvirkende til at sikre byen en stabil befolkningsudvikling.