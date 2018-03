Tistrup springer ud med skov og spirer ud som aldrig før

Tistrup: Et par svaner knejser halsen og kigger nysgerrigt gennem disen og op over søens bred. Op mod forfædrenes bopladser, hvor der i vikingetiden lå en storgård. Og helt tilbage i bondestenalderen lå der bopladser, hvilket et nyligt ravfund vidner op. Nu godt 4.000 år senere så springer champagnepropperne, mens fuglene denne søndag formiddag synger i kor med den kvidrende forsamling på cirka 100 borgere. De er samlet for at indvie den tre hektar store Tistrup Byskov, som over 100 frivillige har planter.

- I tog initiativet og gjorde noget ved det. Det her er selve essensen af vores vision - Vi i Naturen, sagde borgmester Erik Buhl (V).

Et initiativ fra Karl Chr. Jensen, der efter de arkæologiske fund i området, der var udlagt til byggegrunde, tænkte grønt og spirende. For udstykningen af byggegrundene blev skrottet af Varde Kommune, der var bange for at stå med en kæmperegning for en større arkæologisk udgravning.

- Vi håber, at skoven vil blive brugt, og at folk vil værne op den, siger Karl Christian Jensen.