Tistrup blev Årets Landsby

Tistrup: Med kåringen som Årets Landsby var der glæde at spore hos de erhvervsdrivende i Tistrup. Medlem af Tistrup Erhvervs- og Borgerforening Mette Berthelsen forklarer Tistrups succes med, at der er folk i byen, der tør gå forrest, og at der samtidig er en bred opbakning og masser af frivillige, der sørger for, at idéerne også realiseres.

- Der er et fantastisk godt sammenhold i byen, og så sker der noget. En stor del af vores udviklingsplaner er enten realiseret eller undervejs. Vi har fået genetableret anlægget og senest er byen bundet sammen af, at Tistrup Byskov i den nordlige ende er færdiggjort.