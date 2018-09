Tis og gammelt affald afløst af en ny havn i Varde by

Hvor der før lugtede af tis og flød med affald fik Varde by fredag en ny og smuk sydhavn. "The missing link", som formanden for byens udviklingsråd sagde.

Varde: Fredag blev Vardes nye sydhavn indviet. Slut med indtrykket af forfald og affald. Eller, som formand for Varde Udviklingsråd, Flemming Bynge, sagde: - Nu indvier vi the missing link. Udviklingsrådet talte ved indvielsen. Og Varde Handel. Og formanden for Plan- og Teknikudvalget. Og borgmesteren. Og alle var enige om, at Varde bliver smuk og dejlig og både tilbageført til gammel middelalderby og samtidig tager et skridt ind i fremtiden. Inventaret på den nye havn vidner om det sidste. For det er tænkt med humor. Springvandet udløser man selv. Der er en trædeplade på metalbroen, og så står vandet ellers op fra dyser hele vejen rundt. Dem, der turde i fredagens blæst, blev våde. Det er sjovt!

Foto: Chresten Bergh Børnene er vilde med det nye vand-legetøj. Det er drikkevand, der render i systemerne, netop fordi det er beregnet på børn. Foto: Chresten Bergh

Foldet hjemme i stuen Ligesom legetøjet, Jørn Brink, Brinks Smede & VVS i Tistrup, har opfundet. - De spurgte for tre måneder siden. Så har jeg tegnet og siddet og foldet i papir hjemme i stuen, siger han. Børnene er i fuld gang. Vandet, der kommer op i den store fontæne i midten, kan ledes den ene og den anden vej i de forbundne systemer. - Der er syv sluser, tre møller og tre labyrinter, siger han.

Foto: Chresten Bergh Mange tog del i indvielsen af den nye, længe ventede sydhavn. Foto: Chresten Bergh

Autentisk turisme Finn Erik Kristiansen, direktør i ProVarde, kommer forbi. Som alle andre er han glad og tilfreds. - Jeg blev trukket igennem Varde Å på en oppustelig krokodille på min polterabend, så jeg kender alt til Varde Å, siger han. Hans drøm er næste år at stå klar med et hold lokale guider, der kan vise turister rundt og fortælle om livet i byen før og nu. - Tendensen i dag er, at turister søger autentiske miljøer. Det fede ved Varde er jo, at vi har Danmarks eneste uregulerede vestvendte å, siger han.

Foto: Chresten Bergh Borgmester Erik Buhl betonede, at han er stolt af byefornyelsen i Varde. Foto: Chresten Bergh

Vigtigt at vi er stolte Sydhavnen kommer efter i nordhavnen, der er indviet på den anden side af åen, med nye pladser og med elegante solmøbler og ny promenade. For ikke at tale om den gennemgribende renovering af bymidten, og anlæggelsen af hele Kulturspinderiet - og næste år den sidste omgang, når gågaderne bliver taget op og fornyet. - Jeg kan huske, da jeg så de første tegninger, at jeg tænke: Kan det lade sig gøre?? Sagde borgmester Erik Buhl ved indvielsen og fortsatte. - I diskussionen om, hvad der er vigtigst i en kommune, er det her blandt det allervigtigste, for vi skal også forny os. Vi har 4,5 millioner turister og vi skal give vores unge lyst til at vende hjem - og vi skal alle være stolte af vores by. Jeg er i hvert fald utrolig stolt, som jeg står her i dag.

Foto: Chresten Bergh Søren Vagtborg: - Jeg synes, det er blevet godt. Jeg er barnefødt i Varde, og jeg synes, at byen er blevet dejlig. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Lisbet og Verner Friis Hansen: - Det er en rigtig god ide at forskønne å-området, sammen med de andre tiltag i Varde. Det er vigtigt, også for turismen. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Bjørk Christensen og Bent Skov: - Jeg har sådan glædet mig. Her har set herrens tid, det var på høje tid, der blev gjort noget. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Festlige byindvielse trak mange til Vardes nye sydhavn. Foto: Chresten Bergh

