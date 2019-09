En kvinde i Grindsted kunne genkende en efterlyst bil og satte sig køligt til at observere den. Det er mobil optiker meget taknemmelig for.

Grindsted/Varde: Tirsdag betegner den mobile optiker, Birgitte Bendixen, 49 år, fra Varde som et mareridt. Da hun gjorde sig klar til klokken 09.00 at køre til Esbjerg for at måle syn på medarbejderne i en medicinalvirksomhed, var der én ting, som manglede.

Brillebussen, som normalt står tæt på huset i det sydlige Varde, var væk. Det er en varevogn, Mercedes Sprinter, som er omdannet til en rullende optikerforretning.

- Jeg stod der med min computer i hånden ude på vejen, siger Birgitte Bendixen, som straks tjekkede trackeren på sin mobiltelefon.

Ifølge trackeren befandt bilen sig på Karlsgårde Søvej. Varevognen var altså væk - stjålet - og den er med måleudstyr til synsprøver og varesortiment meget værd. Ikke alene i kroner i ører. For den kan ikke sådan lige købes, heller ikke selv om man har pengene

- Der vil nok gå et halvt år, inden jeg kan få en tilsvarende bil leveret, siger Birgitte Bendixen, der var igennem hele følelsesregistret, da hun tirsdag ringede til politi og forsikring.

- Jeg både rystede og græd, siger Birgitte.