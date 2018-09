Tirpitz vil levere service i superligaen

Heidi Christensen har, som nyansat i Tirpitz, til opgave at optimere arbejdsgange og højne serviceniveauet for billetsalg, café-området samt Tirpitz-butikken.

- Vi mener selv, vi er meget servicemindede, men med 376.000 besøgende gæster siden åbningen den 30. juni 2017, så skal personalet være klædt ekstra godt på til opgaverne. I højsæsonen har alle ligget vandret, for vi har jo haft et besøgstal, der i den grad er kommet bag på os alle, fortæller Helle Ølgaard, der sammen med Mette Bjerrum Jensen deler den overordnede ledelse af det populære museum i Blåvand.

Blåvand: "Front of House Manager" hedder den stilling, som 41-årige Heidi Christensen tiltrådte i august. Hun er ansat ved Tirpitzmuseet i Blåvand og har fået ansvaret for, at huset nu kommer helt til tops i serviceligaen.

Tre skift dagligt

- Med en Front of House Manager har vi fået en person, der hele tiden skal sikre, at personalet trives og yder deres bedste. Det er også hende, der skal sikre, at forholdene, alt fra toiletter til udearealer, er i orden, så gæsterne får lyst til at komme igen, fortæller Helle Ølgaard, der ikke var i tvivl om, at det var en type som Heidi, de skulle have fat i.

- Jeg er vokset op restaurationsbranchen og har stort set hele livet beskæftiget mig med salg, service og markedsføring, fortæller Heidi Christensen, der bor i Esbjerg.

Til fordel for Tirpitz forlod Heidi et job i Kolding hos Viden Piloterne, hvor hun arbejdede med at få ledige i job.

- Vi er i højsæsonen 45 ansatte og om vinteren cirka 16. Alle de ansatte roterer mellem forskellige arbejdsfunktioner. De skal både sælge billetter, betjene caféens gæster, ud i en bus og byde velkommen. De skal tjekke toiletter, hjælpe med opstilling til store arrangementer, rundvise grupper og sælge souvenirs. I løbet af en dag er der cirka tre skift, fortæller Heidi Christensen.