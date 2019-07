Tirpitz - vi skal sikrer muligheden for fortsat gode oplevelser for vores turister

Der er ingen tvivl om, at museet har tænkt stort og ramt plet.

Men det er klart - når vi læser om forsat problemer med parkeringspladser - hvor Lokallisten tidligere har peget på en alternativt løsning, men er blevet afvist - så bliver man da ærgerlig, for vil man ikke løse problemet, hvis man ikke får hvad "man" peger på.

Omkring køer - så er det ofte sådan - når der er mange mennesker og til tider svært at løse.

Jeg synes, at man skal bruge Jimi Rosas video aktivt nu - og sprede budskabet på de elektroniske medier - og forsøge at sprede folk ud over dagen.

I udlandet købes billetter elektronisk, og man har næsten egen "hurtig" indgang - ligesom guidede ture / grupper kommer hurtigt ind og ud.

Vejen fra parkering kan måske netop laves med elektroniske muligheder for køb af billetter mv. Kan man samtidig købe adgang til vores andre museer?

Succes er godt - men det kræver ekstra omhu, at give en fortsat samlet succesoplevelse - som inkluderer god parkering og hurtig betjening.