Tirpitz-succes får nej til p-pladser i fredede klitter

Plan og teknik i Varde Kommune siger nej til at gå videre med planerne om at søge dispensation til at anlægge op mod 350 nye p-pladser i klitterne ved Tirpitz. Museumsdirektør ærgrer sig. Nogle naboer jubler, andre græder.

Det skabte det første år et hidtil uset ragnarok på Tane Hedevej, hvor museet ligger i de fredede klitter. Som en midlertidig løsning fik Vardemuseerne lov til at bruge en mark 200-300 meter fra Tirpitz, hvilket i stedet generer sommerhusene i området. Den tilladelse udløber med udgangen af september i år.

Blåvand: Mens Vardemuseerne har succes med Tirpitz, så kniber det i den grad at finde en permanent parkeringsløsning til de mange gæster. Siden åbningen den 29. juni 2017 har 466.000 gæster besøgt Tirpitz, der har alt for få parkeringspladser.

Otto Nielsen fra Odense har sommerhus op til det område i klitterne, hvor Vardemuseerne ønskede at anlægge en p-plads. Han jubler over, at planerne nu er begravet. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Spildt arbejde

Derfor har Vardemuseerne søgt om lov til at anlægge 250 p-pladser i klitterne ved Tirpitz og 100 p-pladser på den modsatte side af Tane Hedevej. Men den idé begraver et enigt plan- og teknikudvalg i Varde Kommune.

- Vi må bare konstatere, at vi har fået nogle signaler fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, at det vil være op ad bakke. Så forvaltningen har anbefalet at sige nej. Vi følger forvaltningens anbefaling, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Varde Kommune skulle søge en dispensation fra klitfredningen og en fredning i området. Men da der er alternative, brugbare løsninger, så kan Varde Kommune ikke forvente at få en dispensation hjem. Brugbare løsninger er eksempelvis den midlertidige parkeringsplads på marken.

- Det her ville være spildt arbejde, hvis vi gik videre med det, siger Preben Friis-Hauge.