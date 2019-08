Tirpitz: Har Tom Thorup tegnet forkert?

OBS: Dette debatindlæg er sendt som et svar til dette læserbrev og dette læserbrev.

Svar til læserbreve: Alle gode kræfter arbejder på at finde en fremtidssikret parkeringsløsning for Tirpitz-museet. Sagens kerne i de seneste dages debat er, at Tom Arnt Thorup har fået en politisk behandling af plan- og teknikudvalget 9. april 2019. Det var et afslag i forhold til sit fremsendte forslag til alternative parkeringer nord og syd for Tane Hedevej og øst for Tirpitz. Om de to områder skriver forvaltningen: Placeringen nord for Tane Hedevej indeholder blandt andet beskyttede naturtyper (paragraf 3-hede), fredskov, fredet område og Grønt Danmarkskort.

Placeringen syd for Tane Hedevej indeholder blandt andet beskyttede naturtyper (paragraf 3-hede), fredet område, bevaringsværdigt kulturmiljø og Grønt Danmarkskort.

Jeg ved ikke, hvor naboer og Tom har den viden om national lovgivning fra, som de fremfører, men jeg stoler på forvaltningens faglige vurdering af de to områder, som Tom selv har tegnet ind på et kort og sendt til kommunen forud for behandlingen 9. april 2019. Hvis Tom har tegnet forkert på det indsendte kort - i forhold til hvilken mark han mener, der kan anvendes til parkering - kan udvalget ikke forholde sig til det. Udvalget og forvaltningen har ageret på det, der var sendt ind af Tom. Hvis Tom har begået en fejl, så skal det dog ikke forhindre os i senere at undersøge det område, som Tom i stedet måtte have ment/tænkt på.

Man kunne måske på nuværende tidspunkt undres lidt over, at hverken naboer eller Tom reagerede efter udvalgsbeslutningen 9. april.