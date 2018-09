Tippens medarbejdere fik del i døgninstitutionens overskud

Får penge per barn

Siden kommunalreformen har døgninstitutioner - både private og kommunale - fungeret som noget nær små virksomheder. De har som regel en selvstændig økonomi, og de får flere penge til at løse opgaven for, jo flere børn der er på døgninstitutionen.I en af de tidligere rapporter om Tippen stod der om Tippens interne skole:



"Det er KLK's indtryk, at der ved indskrivning af elever på skolen har været fokus på at skabe en god økonomi for skolen mere end på at fastholde fokus på et tilbud for Tippens egne børn."