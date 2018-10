Tippen: Borgmester og kommunaldirektør afviser forsøg på at vaske hænder

Problemerne på Tippen bliver ikke undersøgt til bunds, for forældre, børn og medarbejdere blev ikke inddraget i den seneste undersøgelse. Tidligere afdelingsledere mener, det er udtryk for et embedsværk, der vasker hænder, men det afviser borgmester og kommunaldirektør. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 2. oktober 2018