Tinghøj får en mobilmast og bedre mobildækning

Tinghøj: Telcon i Varde har på vegne af TDC søgt om tilladelse til at opstille en 42 meter høj mobilmast på Stilbjergvej 65 i Tinghøj. Der har fra flere i byen været ytret bekymring om støj og en forringelse af ejendomsværdien. Et enigt plan og teknik siger ja til ansøgningen.

- Jeg har forståelse for, at nogen er trætte af udsigten til en mobilmast. Vi vil også gerne tale i mobiltelefon, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Masten stilles op med 140 meter til nærmeste nabo.