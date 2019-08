Tinghøj: Havre i silo brød i brand

Tinghøj: Natten til fredag var der en mindre brand i en silo med tør havre ved Danish Agro i Tinghøj. Det er en foderstofforretning.

Brandvæsnet blev tilkaldt 22.15 og kørte fra stedet 5.27. Konklusionen var ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi, at det var nogle klumper af halm, der havde selvantændt. Mads Jakobsen fra Sydvestjysk Brandvæsen var indsatsleder på branden:

- En silo er besværlig at komme ind til, og den er opdelt i forskellige sektioner, så det kan ligge og brænde i mange lommer. Så det var ikke en voldsom stor brand, men det var en besværlig brand, siger han og fortæller, at det er helt normalt, at en brand i en silo tager lang tid at slukke.

Han fortæller, at der efter branden er lidt skader på siloen, men ikke på bygningerne omkring. Udefra var der under branden stort set intet at se. Kun lidt røg.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er siloen seks gange seks meter og 16 meter høj. Det var fra otte meters højde og op, at der var brand.