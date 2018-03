Tinghøj Brugs tager påsken med

Truslerne i Tinghøj

LokalBrugsen i Tinghøj omsatte i 2017 for under seks millioner kroner.



Halvdelen af omsætningen var på nydelsesmidler, apotekerudsalg og kioskvarer.



Der er næsten ingen indtjening på øl, kioskvarer, spil og apotekervarer, så det nøgne regnestykke, som lokalbrugsens rådgiver Kjeld Kirkedal havde med på borgermøde i januar sagde, at brugsens omsætning skal op i 7,6 millioner kroner, for at overleve.



Før borgermødet i januar havde lokalbrugsen et underskud på 5.500 kroner om ugen, og den var begyndt at spise af sine opsparede midler, bare for at overleve.



Generalforsamling i brugsen 3. maj.